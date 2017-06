Am 31. Mai fand im Restaurant Löwen die Parteiversammlung der SP Gränichen statt, und trotz der unangenehmen schwülwarmen Temperaturen nahmen 16 Mitglieder an der Versammlung teil. Aufgrund der bevorstehenden Einwohner- resp. Ortsbürgergemeinde mit den Traktanden „Werkhof Moortal“ und „Erschliessung Oberfeld“ war Peter Stirnemann, amtierender Gemeinderat, eingeladen, um die beiden Themen ausführlicher zu erläutern. Peter Stirnemann informierte anschaulich und mit grosser Fachkompetenz über die beiden Themen, und die Anwesenden stellten viele interessierte, jedoch auch kritische Fragen. Insbesondere die hohen Kosten gaben zu reden, jedoch auch der Nutzen des geplanten Kreisels. Im Zusammenhang mit dem hohen Verkehrsaufkommen in Gränichen wurde auf Hinweis von Iris Kyburz für die Parteivorständekonferenz im August das Thema des „Wildparkierens“ in den Quartieren, insbesondere zu nahe an den Ausfahrten oder bei Kreuzungen, auf die Liste genommen, und das Thema Tempo 30 wird, wie Peter Stirnemann erklärte, an der Einwohnergemeinde im November ein Traktandum sein.

Ueli Widmer, Mitglied der Wahlgruppe, informierte über den aktuellsten Stand. Nebst André Muhmenthaler, Gemeinderatskandidat, Liliane Zimmermann und Markus Müller, Kandidatin und Kandidat für das Wahlbüro, sowie Walter Amato, Kandidat für die Steuerkommission, konnte erfreulicherweise ein Kandidat für die Schulpflege gefunden werden. Marc Bürgi hatte sich im Vorfeld bei André Muhmenthaler gemeldet und sein Interesse an einer Unterstützung seiner Schulpflegekandidatur durch die SP erklärt. Marc Bürgi ist 30 Jahre alt, in Gränichen aufgewachsen, hat mit seiner Partnerin einen zweieinhalbjährigen Sohn und arbeitet als Arbeitsagoge. Er wird der SP in den nächsten Tagen beitreten, und sein Arbeitspensum wird er bei einer Wahl reduzieren, wie das André Muhmenthaler auch tun wird. Marc Bürgi wurde mit grossem Applaus in seiner Kandidatur bestätigt. Ebenfalls unterstützt die SP Gränichen Peter Stirnemann in seiner Kandidatur als Gemeindeammann.

Franz Suter informierte zum Schluss über die WählBar, die Bar, welche die SP Gränichen gemeinsam mit der FDP und der SVP Gränichen am Jugendfest vom 30. Juni resp. 1. Juli betreiben wird. Er zeigte sich zuversichtlich, dass diese über die politischen Grenzen hinausgehende Zusammenarbeit mit den beiden anderen Dorfparteien für alle Beteiligten von Nutzen sein würde, betonte jedoch nochmals, dass es sich bei der WählBar um eine Bar, nicht um eine Wahlveranstaltung ginge, also auch keine (Wahl-)Werbung betrieben werden würde.