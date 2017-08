Am Sonntag, 20. August, findet der Kreisspieltag des Kreisturnverbandes Aarau-Kulm in Oberentfelden statt. Bei schönem Wetter kämpfen die Volleyballteams auf dem Rasenplatz neben der Dreifachturnhalle um Punkte, bei schlechtem Wetter findet der Anlass in der Dreifachturnhalle statt.

Noch selten war die Ausgangslage so spannend wie in diesem Jahr. Vielleicht entscheiden manchmal sogar die Fans am Spielrand über Sieg oder Niederlage?

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den packenden und fairen Spielen mitreissen. Geniessen sie ein paar gesellige Stunden in der STV-Familie des Kreisturnverbandes Aarau-Kulm. An diesem Sonntag muss niemand kochen, denn fürs Znüni, Zmittag und Zvieri sorgt die Festwirtschaft des STV Oberentfelden.

Um 8.30 Uhr starten die Herrenteams mit den Volleyballspielen.



Um 9.00 Uhr greifen die Damen- und Mixedmannschaften ins Turniergeschehen ein.

Bei den Herren kommt es zum bekannten spannenden Duell zwischen dem STV Unterkulm und dem TV Teufenthal. Kann der TV Teufenthal den Seriensieger aus Unterkulm endlich bezwingen? Wie schlagen sich die letztjährigen Dritt- und Viertplatzierten, der STV Biberstein und der STV Unterentfelden?

Kann der STV Oberentfelden vom Heimvorteil profitieren und nach dem Titel greifen?

Wird vielleicht die MR Oberkulm Kreismeister?

Spielt gar die MR Dürrenäsch das Zünglein an der Waage und luchst dem einen oder anderen Favoritenteam wichtige Punkte ab?

Bei den Damen haben sich 6 Frauschaften aus Dürrenäsch, Erlinsbach, Teufenthal und ein zusammengewürfeltes Team, mehrheitlich aus Unterkulmer Spielerinnen, angemeldet.

Wird dieses mixed up Team seinen Turniersieg aus dem letzten Jahr verteidigen können, oder sind die anderen Mannschaften in diesem Jahr stärker?

In der Mixedkategorie lieferten sich der STV Küttigen und der SVR Reinach im letzten Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Küttigen gewann schliesslich das spannende Duell. Beide Teams sind auch in diesem Jahr wieder am Start. So steht einer Revanche des SVR Reinach nichts im Wege. Doch auch hier gilt es, die restlichen 4 Teams aus Biberstein, Dürrenäsch, Gontenschwil und Oberkulm nicht zu unterschätzen.

Von 11.00 bis 15.00 Uhr findet das traditionelle Kreissteinstossen statt. Hier dürfen sich die Turnerinnen und Turner aber auch die Zuschauer im Kreissteinstossen messen.

Ab 15.30 Uhr stehen die Finalspiele aller Volleyballkategorien auf dem Programm.

Um ca. 17.00 Uhr werden am Rangverlesen die Siegerinnen und Sieger des Kreisspieltages Aarau-Kulm gekürt.

Spätestens dann wissen wir, welche Favoriten sich durchsetzen konnten und in welchen Kategorien ein neuer Sieger zuoberst auf dem Treppchen steht.

Spielkommission des Kreises Aarau-Kulm

Anne Hintermann, Andrea Kaspar und Simone Stadler