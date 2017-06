Ein Gottesdienst mit Haustieren und Plüschtieren

Ein ganz spezieller Gottesdienst findet am Samstag, 10. Juni 2017 in Frick statt. Dieser Anlass ist neu, aber eigentlich völlig selbstverständlich. Bei der Chorndlete-Kapelle sind um 16.00 Uhr einmal Tiere die Hauptpersonen und zwar die Haustiere und die Plüschtiere.

So lustig es vielleicht auch tönt, aber der Initiantin Jacqueline Loretan, neugewähltes Pfarreiratsmitglied der Röm.-Kath. Pfarrei Frick, fehlte schon lange ein Gottesdienst für die eigenen Tiere. Denn sind wir doch ehrlich, wer hat nicht noch sein altes Plüschtier daheim, welches einem ans Herz gewachsen ist und das bei vielen Erlebnissen dabei war. Bei den Kindern gehört es einfach dazu und auch die eigenen Haustiere sind wichtig für Jung und Alt. Sie sind Teil der Familie und vertreiben manches Mal auch die Einsamkeit.

Ein Segen in freier Natur

Und aus diesen Gedanken entstand der Wunsch, die Haustiere und Plüschtiere zu segnen und für sie zu danken in Form eines Gottesdienstes. Da Tiere nicht immer still sitzen, ist als Rahmen die freie Natur gewählt worden, so lässt sich der Besuch bis dorthin, oder im Falle auch weiter, für einen Spaziergang mit den Tieren nutzen. Mit vielen Liedern und, passend zum Umfeld, der Geschichte der Arche Noah und der Segnung wird der Gottesdienst etwa 30 Minuten dauern. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Apéro, zu dem Mensch und Tier herzlich eingeladen sind, wobei die Tiere auch durchaus ein Pferd oder eine Kuh, ein Huhn oder eine Ente sein dürfen. Und Tierliebhabende ohne Tiere sind natürlich ebenfalls willkommen. Man darf gespannt sein auf die Vielfalt der Arten an diesem Samstagnachmittag in Frick. (cb)