Das Kantonale Schwingfest ist ein Highlight, nicht nur für die Gemeinde Deitingen, sondern für die ganze Region! In seinem Grusswort gibt Gemeindepräsident Bruno Eberhard seiner grossen Freude Ausdruck, dass der Solothurner Schwingerverband das kantonale Schwingfest 2017 nach 1989 wieder nach Deitingen vergeben hat und heisst im Namen des Gemeinderates und der Bevölkerung alle in Deitingen herzlich willkommen. Wenn die „Bösen“ im Sägemehl gegeneinander antreten, geht es mit Technik, Kraft, Dynamik und Raffinesse voll zur Sache, was mitunter ein Grund für die Faszination und die zunehmende Popularität dieses urschweizerischen Kräftemessens ist, so Eberhard. Zudem passen die mit dem Schwingsport in Verbindung gebrachten Werte wie Bodenständigkeit, Brauchtum, Tradition und Gemütlichkeit sehr gut zum ländlichen Deitingen, weshalb eine tolle Feststimmung garantiert sei.

Nebst den starken Aargauer Kranzschwingern Thürig Mario, Bieri Christoph und Alpiger Nick tritt auch der Solothurner Schwingerverband mit allen Topleuten an. Allen voran Gisler Bruno, Stalder Remo und der in Deitingen aufgewachsene Blatter Lorenz. Gespannt sein darf man auf den Auftritt des Einheimischen Niggli André.

Das motivierte und sehr engagierte Organisationskomitee unter der Leitung von Präsident Urs Schläfli ist seit Monaten an der Arbeit und wird alles daran setzen, ein unvergessliches Schwingfest zu organisieren. Schläfli freut sich auf die über 100 Schwinger, welche sich in friedlichen Wettkämpfen um die begehrten Kränze messen sowie auf die tolle Atmosphäre auf dem hierfür sich sehr gut eignenden Schulhausareal Zweien.

Auf dem Festgelände mit vier Sägemehlringen werden drei Sitzplatztribünen für rund 3‘000 Zuschauer aufgebaut. Der Schulhausplatz dient als Festplatz mit zahlreichen Verpflegungsständen und Gastwirtschaften. Die Zweienhalle dient als Festhalle, wo sich auch der Gabentempel befindet.

Nebst den zahlreich gespendeten Gabenpreisen gibt es auch drei Lebendpreise zu gewinnen. So ein Rind der Rasse Red Holstein und ein Freiberger Fohlen. Hauptpreis ist natürlich, wie es sich für ein Schwingfest gehört, ein Muni. Der von der Kramer GmbH gesponsorte Siegermuni trägt den Namen „Chrami“.

Es ist also alles angerichtet und einem unvergesslichen Schwingfest steht nichts mehr im Wege!