Die Partei wird an allen vier anstehenden Wahlen teilnehmen.

Sowohl für den Einwohnerrat als auch für die Steuerkommission, die Schulpflege und den Gemeinderat schickt die EVP Kandidaten ins Rennen. In der Steuerkommission war die Partei bisher durch Urs Peter als Ersatzmitglied vertreten. Neu kandidiert der 37-jährige Lukas Wampfler. Zudem wurde die Schulpflegerin Hanna Läng bestätigt, die bereit ist, sich auch nach der Verkleinerung der Behörde von sieben auf fünf Mitglieder zur Verfügung zu stellen und ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.

Wie von Findungskommission und Vorstand vorgeschlagen, wurde Lutz Fischer-Lamprecht als Kandidat für den Gemeinderat nominiert. Die Partei ist überzeugt: Lutz Fischer- Lamprecht hat die Fähigkeiten zu einem kompetenten, präsenten, gesprächsbereiten Gemeinderat. Er steht mit der Bevölkerung in gutem Kontakt und ist vielseitig vernetzt. Ebenfalls nominiert wurden die Kandidatinnen und Kandidaten für den Einwohnerrat. Drei Frauen und acht Männer stellten sich vor. Es entstand ein Bild von grosser Vielseitigkeit an Lebenserfahrung und Bildungshorizonten, an Akzenten und Anliegen unabhängiger Menschen. Im Gedankenaustausch ergaben sich die Voraussetzungen für ein gemeinsames Engagement. Die Kandidaten kommen aus dem Finanzsektor, aus der Wirtschaft, aus Schule, Pflege und Sozialarbeit. Es kandidieren Marie Madeleine Minder, Jay Padiyath, Harald Meder, Bernd Gellert, Christoph Fäs, Klaus-Dieter Brand, Lukas Rechsteiner, ferner die drei bisherigen Einwohnerräte Marie Louise Reinert, Hanna Läng und Lutz Fischer-Lamprecht und der ehemalige Schulpfleger Eric Killer. Nachnominierungen sind noch möglich.

Lutz Fischer-Lamprecht, Präsident EVP Wettingen-Limmattal