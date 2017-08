Auch am Hallwilerseelauf schreitet die Digitalisierung voran. Ein Flyer und die attraktive Homepage ersetzen die umfangreiche Broschüre .

Die einzigartige Seeumrundung erfreut sich grosser Beliebtheit: Am 14. Oktober 2017 findet der Hallwilerseelauf bereits zum 43. Mal statt. Auch dieses Jahr werden über 7000 Teilnehmende erwartet. Der Hallwilerseelauf ist ein allseits geschätzter Herbstklassiker, bei dem die Läuferinnen und Läufer mit der Natur auf Tuchfühlung gehen können: von Bäumen und Sträuchern gesäumte Uferwege, vorbei an gepflegten Weinbergen, lauschige Plätzchen direkt am See, und als grosses Highlight das Wasserschloss Hallwyl!

Der herrliche Lauf am Wasser begeistert bekannte Laufcracks ebenso wie jugendliche und erwachsene Hobbyläuferinnen und –läufer. Alle, welche die Strecke bereits kennen, kommen gerne wieder. Wer sich zum ersten Mal anmeldet, darf sich auf eine grossartiges Lauf- und Naturerlebnis freuen.

Das professionelle und seit Jahren eingespielte Organisationskomitee freut sich, Sie am Hallwilerseelauf begrüssen zu dürfen, ist Garant für eine einwandfreie und schlanke Organisation und bietet Gewähr, dass der Lauf für alle zu einem eindrücklichen Erlebnis wird!

Wie immer ist der vom Swisslos-Sportfonds Aargau und der Migros unterstützte Finisherpreis ein Markenzeichen des Herbstklassikers: Alle Teilnehmer/innen der 43. Austragung erhalten ein grosses Mikrofasertuch in den Farben des Hallwilerseelaufs!

Auch in diesem Jahr wartet das OK mit Attraktionen auf:

Neu Startnummernversand per Post

Alle bis am 1. Oktober 2017 (Poststempel) Angemeldeten, erhalten spätestens 2 Tage vor dem Lauf die persönliche Startnummer per Post zugestellt. Teams und Couples sowie Nachmeldungen holen die Startnummer direkt in der Turnhalle Steineggli ab. Startnummernausgabe Freitag, 16 – 20 Uhr. Samstag ab 07.30 Uhr.

Neue Streckenführung beim 10 Kilometer-Lauf in Aesch

Die neue Strecke des 10 Kilometer-Laufs hat sich im letzten Jahr bewährt. In Aesch ist ein kleine Änderung der Streckenführung vorgesehen.

Einweg-Zeitmessungs-Chips

Wie im letzten Jahr sind die Einweg-Zeitmessungs-Chips an der Startnummer befestigt. Somit entfällt die Chip-Rückgabe beim Zieleinlauf und die Startnummer muss nicht zurückgegeben werden.

Kinder starten gratis!

Dank dem Engagement der MIGROS starten alle Kinder, welche an den Generation M Schülerläufen teilnehmen wiederum gratis. www.generation-m.ch/gratisstart

SportXX Laufserie

Der Hallwilerseelauf gehört zur neuen SportXX Laufserie, welche attraktive Preise bietet.

Gratis Anreise mit dem ÖV

Die Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln ist für alle Teilnehmenden im Startgeld inbegriffen! Mit der Anmeldebestätigungund dem Versand der Startnummer werden zwei Promocodes für den Bezug einer Hin- und Rückfahrtkarte vom Wohnort nach Beinwil am See zugestellt. Damit können exkl. auf www.sbb.ch/ticketshop zwei kostenlose Tickets für die Hin- und Rückfahrt ausgedruckt werden. Das Swiss Runners Ticket ist persönlich und zwei Tage gültig. Auf der Rückfahrt ist das Spezialbillett nur mit der Hallwilerseelauf Startnummer gültig.

Anreise mit dem Auto

Da die Parkplätze in Beinwil am See begrenzt sind, wird ein Park+Ride-Service von Reinach nach Beinwil angeboten. In der Industrie Eien in Reinach stehen genügend asphaltierte Parkplätze zur Verfügung. Zusätzliche Parkmöglichkeiten gibt es auch rund um den Saalbau in Reinach. Der Postauto-Shuttle bringt Sie direkt zum Bahnhof Beinwil am See und von dort wieder zurück. Das OK Hallwilerseelauf empfiehlt auch in diesem Jahr die Anreise mit dem Halbpreisticket der SBB.

Kategorien

Halbmarathon, Erlebnislauf 21.1 km, 10 Km Lauf, Kurzlauf 7 km, Team- und Coupleslauf, Nordic Walking/Walking, Generation M Schülerläufe.

Infos

www.hallwilerseelauf.ch