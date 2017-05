Bald sind Ferien. Doch die Jugendarbeit Aarau und der Jugendtreff WENK haben noch tolle Angebote in petto und JARA ist um Aarau herum während des ganzen Monats Juni ON TOUR!

Mit der Crew um die Jugendarbeit Aarau und den Jugendarbeit WENK – DER besondere Platz für Jugendliche im Oberstufenalter an der Rohrerstrasse – geht es am Freitag, 9. Juni ins Aquabasilea in Pratteln. Im Wellenbad und in der Wasser-Vitalwelt mit verschiedensten Rutschen, ist der Erlebnisfaktor und Adrenalinkick auf jeden Fall garantiert. Treffpunkt ist um 17.15 Uhr am Bahnhof Aarau. Kostenanteil 10 Franken.

Das Projekt «Offen für alle!» haben die Verantwortlichen zusammen mit der UMA-Schule im Telli erarbeitet. Am 1. Und am 15. Juni gibt es ab 12 Uhr einen gemeinsamen Grillplausch im WENK-Garten. Danach stehen diverse Sport-, Spiel- und Spassangebote auf dem Plan.

JARA ist übrigens im Juni wieder rund um Aarau von 17 bis 21 Uhr ON TOUR und wartet auf Interessierte.

6. BEZ Roter Platz

6. Küttigen Stock

6. Igelweid / Starbucks

6. Rohr Stäpflischulhaus

6. Aareufer / Summertime

6. WENK Garten

Und am Maienzug Vorabend, am 6. Juli, ist das JARA Mobil mit Gemeinschaftsgrill, Riesenrutsche und weiteren Überraschungen im Kasinopark von 17 bis 22 Uhr stationiert.

Der Jugendtreff WENK lädt zudem übrigens immer auch zu den bewährten Öffnungszeiten zu einem Besuch

Mittwoch: 14 – 19 Uhr

Donnerstag: 16 – 19 Uhr

Freitag: 16 – 22 Uhr

Während der Ferienzeit vom Samstag, 1. Juli bis Donnerstag 17. August ist der WENK zu – aber nur, um ab Freitag, 18. August, wieder in aller Frische loszulegen!

Schon am Samstag, 26. August geht nämlich in Entfelden das tradionelle «Kick it» über die Bühne, und am Freitag, 15. September ist der «Tag der offenen Tür im WENK» geplant.

www.jugendarbeitaarau.ch/jara

PS: Die JARA betreibt übrigens auch eine Jobplattform für Jugendliche.

www.Jobs4teens.ch