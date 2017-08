Am Nationalfeiertag durften die Tambouren in Wettingen natürlich nicht fehlen. Als (zwar) kleiner Verein der Gemeinde Wettingen geschätzt, durften die Akteure die 1. August-Festgemeinde mit ihren Darbietungen unterhalten. Die Besucher erfreuten sich am abwechslungsreichem Auftritt. Namhafte Vertreter der Gemeinde bedankten sich, da die TVWU-ler trotz Ferienzeit zuverlässig und immer zur Stelle sind. Viele treue Gönner- und Passivmitglieder waren unter den Festbesuchern auszumachen, was die Tambouren immer ausserordentlich freut. Diese breite Unterstützung die immer wieder erfahren werden darf ist einfach fantastisch. Dafür bedanken sich die Tambouren herzlich und freuen sich auf kommende Auftritte. www.tvwu.ch