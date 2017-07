Nach intensiver Vorbereitung die Harmonie Turgi Gebenstorf am 24. Juni 2017 den Musiktag in Gansingen besucht.

Mit einem Probesamstag mit Musiklehrern, Spezialproben und einem Konzert in Bad – Säckingen hat sich die Harmonie intensiv auf das Wettspiel am Musiktag in Gansingen vorbereitet. Bereits um 07:00 gibt es mit dem Bus ab Gebenstorf nach Gansingen. Das Wettspiel war für 08:49 geplant. An dem heissen Samstag ein Glück, denn es war noch nicht so heiss. Nach einer kurzen Vorprobe hat die Harmonie vor Publikum und Experte das Stück „Queen in Concert“ vorgetragen. Am anschliessenden Expertengespräch, wo der ganze Verein beiwohnte, wurde das gute Gefühl der Musiktanten bestätigt. Der Vortrag ist sehr gut gelungen und der Experte Mathias Elmer hat bestätigt, dass die Harmonie musikalisch auf dem richtigen Weg ist.

Nach dem Mittagessen war eine Überraschung unter dem Motto „Weitblick“ angekündigt. Mit zwei kleinen Kussen fuhren die Musikantinnen und Musikanten auf einen Hügelzug oberhalb Gansingen. Nach einem kurzen Fussmarsch hat sich die Überraschung aufgelöst. Sie standen vor dem Cheisacherturm. Oben auf dem Turm angekommen, hat sich Präsident Beat Widmer bei allen für den tollen Einsatz bedankt und auch erwähnt, dass die Blasmusik nur mit Weitblick funktioniert. Weitlbick auf musikalische Ergebnisse aber auch Weitblick für neue Mitglieder. Wieder unten am Turm angekommen, wurde ein toller Apero als Belohnung serviert.

Am Festakt zum Schluss vom erstan Tag vom Fest wurde Roman Porta für 25 Jahre aktive Blasmusik geehrt. Mit ihm wurden 27 weitere Musikantinnen und Musikanten für 25-, 35 und 50 Jahre aktives Musizieren geehrt. Zurück in Gebenstorf wurde vom dem Rest. Cherne noch ein kleines Konzert dargeboten.

Als nächstes ist die Harmonie Turgi Gebenstorf an der Bundesfeier in Gebenstorf und dann am grossen Unterhaltungskonzert am 21. Oktober, ebenfalls in Gebenstorf, zu hören.

