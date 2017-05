Viel Musik erfüllte die Kirche am Muttertag. Ein wunderschönes, berührendes „Hallelujah“ der Musikgesellschaft Seengen eröffnete den fröhlichen Familiengottesdienst. Und dann folgte eine Feierlichkeit ganz im Zeichen der Kinder. Der Kolibri-Gschichtechor sang sich nicht nur in die Herzen der Besucher, die Kinder erzählten zudem in einem liebevoll gestalteten Theater die Geschichte des Elefantes und des Schmetterlings. Eine Geschichte, aus der man etwas Wertvolles heraushören konnte: Manchmal klopft das Glück, ein lieber Mensch, Gott, ganz leise an die Türe… und das Herz wird erfüllt, wenn man diese Türe öffnet und dieses „Etwas“ hereinlässt.

Die Kolibri-Kinder durften im Kreise von zwei Tauffamilien der Taufe von zwei Kindern beiwohnen. Hier wurden schöne Wünsche und Geschenke der 4. Klässler des Religionsunterrichts Boniswil/Egliswil an die Täuflinge übergeben.

Auch in diesem Jahr überreichten die Kinder mit viel Freude allen Frauen das traditionelle Muttertags-Blumensträusschen.

Die Musikgesellschaft Seengen bereicherte den anschliessenden Apéro im Kirchgemeindehaus musikalisch im strahlenden Sonnenschein. Ein wunderbarer Anlass für Gross und Klein.