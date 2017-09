Ein Tag nur für Jungs oder Mädchen! Die Mädchen-und Bubenkulturtage finden dieses Jahr am 11. November in Wettingen und Brugg statt.

Von Brasilien über Indien nach Schweden und in den Israel, für die Mädchen gibt es dieses Jahr viel neues zu Entdecken und über verschiedene Kulturen zu lernen. Mädchen im Alter von 11-16 Jahren können in Wettingen verschiedene Workshops zum Motto MultiKulti besuchen. Angeboten werden zum Beispiel eine Bauchtanzstunde, bei denen die Mädchen in Arabien den graziösen Volkstanz lernen. Beim Workshop Venezianische Ballmasken lernen sie den historischen Karneval in Italien kennen. Bei einem Jam in einem Drum Circle können die Mädchen den Musikstil der Kenianer nach ahmen und lernen wie verschieden es auf der ganzen Welt zu und her geht. Natürliche werden noch viele weitere Workshops angeboten. Weitere Informationen dazu finden sie unter www.agja.ch. Der Bubenkulturtag findet am selben Datum im Piccadilly in Brugg statt unter dem Motto BOYS N ACTION. Dieser beinhaltet sportliche, experimentelle und künstlerische Aktivitäten. Es werden verschiedene Workshops wie Parcours, Breakdance, Graffiti sprayen, Elektronik oder Kochen angeboten. Weitere Informationen zu allen Workshops finden sie unter boysnaction.ch.

Die Kulturtage finden immer von 13.00 Uhr bis etwa 22.00 Uhr statt, die Anreise sowie die Betreuung werden von der Jugendarbeitsstelle Surbtal koordiniert . Melden Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn bis am 22. Oktober über die Jugendarbeitsstelle oder über www.agja.ch an.

Durchgeführt werden die Kulturtage von der Jugendarbeit Aargau, welche diesen Anlass ohne Ihre Sponsoren und die Unterstützung der Gemeinde Wettingen und Brugg nicht durchführen könnten. Auf diesem Weg ein grosses Dankeschön an alle Helfer und Sponsoren.