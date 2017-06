Wie jedes Jahr verabschiedeten sich 24 Frauen von ihrem Alltag und reisten mit voller Erwartung in die Wellness-Woche in der Toscana.

Dieses Jahr, genau zum achten Mal, genossen wir neun sonnige Tage im Hotel Marinetta in Marina die Bibbona. Mit in den Bus gepackt war dieses Mal das Thema "Entspannung". Bis am Schluss der Fahrt wussten alle Teilnehmerinnen was eine aktive und passive Entspannung bedeutet.

Bei Pilates- und, Arohatraining unter den Palmen, Nordic-Walking im Pinienwald, Wakeup am Privatstrand und Aquafit im Pool wurde das Thema "Entspannung" dann unter fachkundiger Leitung von Ursi und Marianne angeleitet und umgesetzt.

Ein Tagesausflug führte am Morgen früh mit dem Bus nach Porto Santo Stefano auf der Halbinsel Orbetello. Dort erwartete uns eine grosse weisse Jacht zu einer wellenreichen und sonnigen Überfahrt auf die Insel Giglio. Zusammen erkundeten wir mit dem Bus und zu Fuss die blumenreiche Insel, das mittelalterliche Dorf mit dem Castello oben auf dem Hügel und die schönen Läden mit vielen Beizli entlang der Promenade.

Beim zweiten Ausflug besuchten wir in Venturina die "Calidario Terme Etrusche". Diese verfügt über ein grosses Mineralbad im Aussenbereich und drinnen ist das etruskische Thermalbad angelegt. Mit Erholung im warmen Wasser und draussen auf dem Liegestuhl war auch das Thema "Entspannung" gross geschrieben. Mit einem feinen Nachtessen im Restaurant Thermarium direkt mit Sicht auf das Bad endete wieder ein wunderschöner Tag in der Toscana.

An den Abenden im Hotelrestaurant beim Nachtessen wurden interessante Gespräche geführt. Später an der Bar mit Musik liessen wir beim Tanzbein schwingen und einem letzten Schlummertrunk den Tag ausklingen.

Zufrieden, entspannt und mit vollem Elan fuhren alle wieder heim. Das nächste Jahr Ende April 2018 wird die Wellness-Woche das erste Mal an der Riviera Levante durchgeführt. Auch dort werden uns wieder viele neue Eindrücke und unvergessliche Erlebnisse erwarten.

Ein abwechslungsreiches Programm und ein neues Thema erwarten dich auch dann wieder. Der neue Flyer zur Reise 2018 ist bereits in Umlauf und kann auch unter fitmitursi@swissonline.ch bestellt werden.

uh