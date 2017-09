Ich tue jetzt etwas, das ich noch nie zuvor getan habe: die Werbetrommel rühren für einen Politiker, vielmehr eine Politikerin. Ihre Parteilosigkeit macht mir dies leichter. Frau Mirjam Tinner habe ich als Gemeinderätin in Rupperswil wiedergewählt – und dies, wie ich meine, aus gutem Grund. Seit zehn Jahren sitzen wir gemeinsam in der Jugendarbeitskommission Lotten; Frau Tinner präsidiert diese Kommission mit viel Geschick, Verve und Toughness zugleich. Suaviter in modo, fortiter in re. Herz al dente – mag witzig klingen, passt aber. – Ich jedenfalls empfehle: Mirjam Tinner in den Rupperswiler Gemeinderat, «weil Erfahrung zählt.»

Horst W. Hablitz