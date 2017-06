Die CVP Birmenstorf freut sich sehr darüber, dass Marianne Stänz sich als Gemeindeammann zur Verfügung stellt. Wir sind überzeugt, eine hervorragende Persönlichkeit für das herausfordernde Amt zur Wahl vorzuschlagen. Die Nomination zur Gemeinderätin und Frau Gemeindeammann wurde einstimmig gefällt. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei den Wahlen im Herbst. Die CVP sichert ihr die vollumfängliche Unterstützung zu und spricht ihr das volle Vertrauen aus.



Marianne Stänz ist seit anfangs der aktuellen Amtsperiode Mitglied des Birmenstorfer Gemeinderats und verfügt daher über viel Erfahrung in der Gemeindeexekutive. Sie hat in dieser Zeit das Projekt zur Überarbeitung des Spielplatzes Träff und Pausen­platz Schulhaus Widegass geleitet, war verantwortlich für den Kreiselschmuck auf dem neuen Kreisel Chrüz und ist aktuell OK-Präsidentin für das Dorffest „Birmifäscht“ vom 30. Juni – 2. Juli 2017. Zusammen mit „ihren“ Kommissionen organisiert sie regelmässig Veranstaltungen, welche sich mit der Natur beschäftigen z.B. Flur- oder Waldumgänge sowie die Angebote der Natur- und Umweltschutzkommission.

Mit ihrem Heimatdorf fühlt sich Marianne Stänz sehr verbunden. Sie möchte, dass Birmenstorf ein Dorf ist und bleibt, in welchem sich alle wohl fühlen und die Einwohnerinnen und Einwohner stolz auf ihr Dorf sind. Birmenstorf soll ein Dorf sein, in welchem künftige Herausforderungen gemeinsam gemeistert und für die Schwächeren gesorgt wird. Sie wünscht sich, dass man in Birmenstorf Kraft schöpfen und leicht Wurzeln schlagen kann. Sie will ihren Beitrag leisten, um das Dorfleben in diesem Sinn zu gestalten.

Marianne Stänz-Zehnder ist in Birmenstorf aufgewachsen und gut verwurzelt. Beruflich ist es ihr möglich, Engagement und Flexibilität, welche das Amt als Gemeindeammann erfordern, zu gewährleisten. Sie freut sich darauf, die Herausforderung dieses Amts annehmen zu können.

André Siegrist, Präsident CVP Birmenstorf