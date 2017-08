Aktuell sind nur die grössten Parteien in der 3-köpfigen Steuerkommission von Wettingen vertreten. Mit der Wahl von Marcel Hug gehört dieser Umstand der Vergangenheit an. Marcel Hug lebt seit 16 Jahren in Wettingen und hat als Leiter Finanzen einer Immobilienfondsleitung langjährige Erfahrung in Steuerfragen, insbesondere in Bezug auf die Grundstückgewinnsteuern und Besteuerung natürlicher Personen.

Marcel Hug wird mit seiner strukturierten Denkweise, seinem professionellen „Know-how“ und seiner Kommunikationskompetenz die Steuerkommission optimal ergänzen. Mit seinem beruflichen Hintergrund ist er in der Lage, Steuerverfügungen und erhobene Einsprachen neutral und praxisnah zu beurteilen – das ideale Bindeglied zwischen Steuerzahlern und Verwaltung.

Für mich ist Marcel Hug eine klare Wahl für die Steuerkommission!

Bruno Hunziker, Wettingen