Am 16. März 2017 wurde die Männerriege Etziken 50 Jahre alt.

Das Jubiläum wurde am 15. August 2017 mit einem von Theo Müller und Peter Rüfenacht sehr gut organisierten Ausflug gebührend gefeiert. Per Car fuhren wir nach Lausanne und besuchten dort das Olympische Museum. Nachher ging die Fahrt weiter nach Saint-Saphorin. Nach einem kleinen Fussmarsch machten wir halt bei einem Weingut. Dort nahmen wir bei schönstem Wetter und bester Aussicht auf den Genfersee das Apéro ein und konnten anschliessend auch noch die verschiedenen Weine des Weingutes ausprobieren. Nach dem unsere "Weinexperten" ihre Favoriten bestimmt und ihre Kommentare abgegeben hatten, ging es mit dem Car weiter nach Chatel-Saint-Denis zu einem feinen Mittagessen. Um 18.00 Uhr kam die ganze Schar mit vielen schönen Eindrücken wohlbehalten wieder in Etziken an.