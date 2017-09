Am 24. September 2017 finden in Rupperswil Gemeinderats- und Kommissionswahlen statt. Die FDP Rupperswil ist erfreut über die Tatsache, dass für alle politischen Ämter genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden konnten.

Namentlich in der Finanzkommission kommt es aufs Ende der Legislatur zu grösseren Veränderungen. Drei der fünf amtierenden Kommissionsmitglieder treten per Ende ihrer Amtsperiode ordentlich von ihrem Amt zurück.

Wie wichtig eine fachlich profunde und funktionierende Finanzkommission ist, hat unser Dorf in den vergangenen Jahren spüren dürfen. In Rupperswil befinden wir uns in einer entscheidenden Phase, wohin es mit unseren Gemeindefinanzen – und damit auch mit unserem Steuerfuss – gehen wird. Deshalb braucht es in der Finanzkommissionen Persönlichkeiten und Fachwissen.

Die FDP Rupperswil empfiehlt Ihnen Herrn Ettore Mariani zur Wahl in die Finanzkommission. Ettore Mariani arbeitet als Teamleiter bei einer Schweizer Bank. Mit seinen Weiterbildungen als dipl. Betriebswirtschafter HF und Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis verfügt er sowohl über das theoretische wie auch praktische Rüstzeug für diese anspruchsvolle Kommissionsarbeit. Ettore Mariani ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die FDP Rupperswil ist überzeugt, mit Ettore Mariani einen engagierten und kompetenten Kandidaten zur Wahl zu empfehlen.