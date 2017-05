Am Donnerstag, 15. Juni 2017 (Fronleichnam) findet auf dem Fussballplatz Grabmatt in Deitingen wieder ein KidsDay statt. Für diesen beliebten Plausch-Fussballnachmittag können sich Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2005 bis 2011 anmelden.

Die teilnehmenden Kinder erhalten ein Starter-Paket (Fussballtrikot, Trinkflasche, HotDog-Bon und weitere Extras) und werden für das Fussballturnier in Teams wie Barcelona, Bayern München, FC Basel etc. eingeteilt.

Getränke und Früchte stehen den Kindern den ganzen Tag kostenlos zur Verfügung und bei der Rangverkündigung erhalten alle einen Pokal. Ausserdem werden ein Matchball sowie ein Trikot von FCB-Star Michael Lang unter allen Teilnehmern verlost.

Hinter diesem in der Region einzigarten Event steht der Ex-Fussballer und ehemalige Nationalspieler Stefan Wolf mit seiner Stiftung Next Sport Generation. Die gemeinnützige Stiftung hat den Zweck, den Sport bei Kindern zu fördern. In den letzten Jahren besuchten schweizweit rund 5500 Kinder die KidsDays.

Anmelden kann man die Kinder bis zum 6. Juni auf www.kidsday.ch.