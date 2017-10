- Studium in Schauspiel, Gesang und Tanz an der Swiss Musical Academy in Bern- Langjährige Zusammenarbeit mit Bo Katzman als Chorsängerin und Solistin

- Auftritte mit Florian Schneider ( berühmt wurde er in der Rolle als Phantom in „Phantom of the Opera“ )- Diverse Gastauftritte in verschiedenen Formationen

- Langjährige Frontfrau der schweizweit bekannten Big Band „History Swingers“ aus dem berner Seeland

- Auftritte an Firmenanlässen, Hochzeiten

- Musicalproduktion „ Little Shop of Horrors“

- Verkörperung der „Hexe“ im Musical Into the Woods

- Engagements als Stimmtrainerin an Schulen und Mitwirkung an- Abschlussproduktionen von Schulen

- Leihen der Stimme für Studioaufnahmen