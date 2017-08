Am 11. November 2017 findet der jährliche, kantonale Mädchen- und Bubenkulturtag statt. Organisiert und durchgeführt werden die beiden Anlässe von der AGJA (Jugendarbeit Aargau). Unter dem Motto BOYS ’N’ ACTION treffen sich im Jugendkulturhaus Piccadilly in Brugg Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren. Der Boystag beinhaltet sportliche, experimentelle, musikalische und künstlerische Aktivitäten. Mehr zu den Workshops finden Sie auf boysnaction.ch. In der ref. evang. Kirchgemeinde Wettingen treffen sich Mädchen und jungen Frauen. Unter dem Motto „Multi Kulti“, finden verschiedenste Workshops thematisch passend zu verschiedenen Kulturen statt. Wie Beispielsweise Henna Tattoo, Kubb das Wikingerschach, Capoeira oder Traumfänger basteln. Mehr dazu finden Sie unter www.agja.ch. Die Begleitung der Jugendlichen wird von den Jugendarbeitsstellen des Wohnortes koordiniert. Beide Anlässe starten um 13.00 Uhr. Spätestens um 22.00 Uhr werden die Heranwachsenden nach Hause begleitet. Anmelden können Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn bis am 22. Oktober 2017 über die Jugendarbeitsstelle in Ihrer Gemeinde oder über www.agja.ch. Der Mädchen sowie der Bubenkulturtag könnten ohne großzügige Sponsoren nicht durchgeführt werden, der Gemeinde Wettingen sowie der Stadt Brugg möchte die Projektleitung besonders danken.