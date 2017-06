Erfreulicherweise konnte die organisierende Kulturkommission mit einer grossen Schar von 24 Personen des Jahrgangs 1999 kurz nach 18:00 Uhr zur diesjährigen Feier starten. Mit Spiel und Plausch verbrachten wir den ersten Teil des Abends. Die Jahrgängerinnen und Jahrgänger lernten sich wieder kennen und es gab viele Neuigkeiten zu besprechen, nachdem man sich doch einige Zeit nicht getroffen hatte.

Der zweite Teil der Feier startete mit einem Aufruf der Gemeindepräsidentin Silvia Spycher zur politischen Beteiligung in der Gemeinde und zur Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen auf allen Ebenen unseres Staatswesens. Nach der Gelöbnisabnahme an der Aare in Altreu ging die Feier mit einem feinen Nachtessen und vielen interessanten Gesprächen ihrem Ende entgegen.



Andreas Hänggi, Präsident KuKo Selzach