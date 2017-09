Auf Einladung des Gemeinderates fanden sich 27 gut gelaunte Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 1998 und 1999 aus Schöftland im Cinema 8 ein, wo sie vom vollzählig erschienen Rat und von den Abteilungsleitern der Verwaltungsbetriebe im Rahmen eines Apéros willkommen geheissen wurden. Im Anschluss an die Begrüssung durch Gemeindeammann Rolf Buchser konnten die individuellen Geschicke beim „Schöftler JungbürgerInnen Bowling Cup“ gemessen werden. Marco Häusermann ging dabei als Sieger, Michael Jakob als zweiter Sieger und Michael Jakob als dritter Sieger hervor. Mit einem Pasta-Festival in der Wolke 7 und dem daran anschliessenden freien Besuch im 7Di-Kino endete eine Feier, die in guter Erinnerung bleiben wird. Die nächste findet voraussichtlich in zwei Jahren statt. Dann für die Jahrgänge 2000 und 2001.

Rudolf Maurer, Gemeindeschreiber