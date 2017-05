„Gut gelaunt mit Blasmusik“ so lautete das Motto des diesjährigen Jahreskonzerts der Staufberg-Musikanten.

Es war gut beraten, wer sich am Abend vom 20. Mai einen Platz in der Turnhalle Staufen reservieren liess. Bis auf den letzten Platz war am Samstagabend die Halle in Staufen belegt, als die aus Radio und Fernseh bekannten Staufberg-Musikanten unter der Leitung von Ronni Hilfiker zum Jahreskonzert aufspielten.

„Wir freuen uns auf euch heute Abend“ hiess die Gesangs-Polka zur Eröffnung. Beny Huber, die Sängerin der Musikanten führte durch das Programm. Zu Beginn stellte sie „ Radio-Staufberg“, welches neu auf Sendung gehe vor. Dieser Sender zog sich als roter Faden durch das ganze Abend-Programm. Umfragen, Höreranrufe und Musikwünsche aus dem Publikum wurden so die ins Programm einbezogen.

Solos, wie: „Klarinettenperlen, Rally Polka oder Zauber der Alpen“ wussten neben vielen Gesangs Stücken die voll besetzte Turnhalle zu Begeistern.

Selbst die Tombola in der Pause wusste in mancherlei Hinsicht zu gefallen, durften doch unzählige von den Musikanten selbst gestalteten „Kistli“ mit nach Hause genommen werden.

Mit dem Swing- Marsch: „Heut ist ein Feiertag“ ging es in den zweiten Konzertteil. „Rumba di Polka“, die Volksweise „Re©kingen“, der Schlager „Santo Domingo“ boten eine gelungene Abwechslung zu den klassisch Böhmischen Titeln im Programm. Selbst nach zehn Titeln im zweiten Teil des Konzertes war nicht genug. Mit der ersten Zugabe, der „Frosch Polka“ wurde eine Solo-Einlage für Posaune auf die Bühne gezaubert. „Wir sagen Danke“, eine Gesangs Polka und das so oft im Radio gewünschte Lied „Jasmina“ der Staufberg-Musikanten bildeten den Abschluss des wunderschönen Abends der Böhmischen Blasmusik in Staufen.

Selbstverständlich sind die Staufberg-Musikanten auch unter dem Jahr immer wieder zu hören, sei es an Frühschoppen-Konzerten oder Abend-Konzerten. Auf www.staufberg-musikanten.ch erfährt man alles über das Wirken dieser Musikformation aus dem Aargau.

Paul Strebel