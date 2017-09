Um ihre Anliegen und die politischen Schwerpunkte einer breiteren Würenloser Öffentlichkeit bekannt zu machen, hat die Initiative 5436 zwei Standaktionen zwischen Coop und Post durchgeführt. Vielen Bewohnern konnten die Vorhaben der neuen lokalen Gruppierung vorgestellt werden, so zum Beispiel die konkreten nächsten Schritte zum Alterszentrum, bei welchem nun die Planung mit Terminen ansteht. Auch zur Schule, welche weiterhin ein attraktives Angebot an Tagesstrukturen und einen sicheren Schulweg anbieten soll oder zu den Finanzen, welche durch einen sorgfältigen Umgang mit den Steuergeldern und einer kritischen Hinterfragung der kommenden Investitionen im Griff behalten werden sollen, war es der Würenloser Bevölkerung möglich, Fragen zu stellen. Da auch die Kandidatinnen für den Gemeinderat und Stimmenzähler Ersatz im Einsatz waren, konnte man sich persönlich informieren und Corinne Jakob Egger sowie Leonie Brogle besser kennen lernen. Die nächste Gelegenheit sich über die Initiative 5436, ihre Kandidatinnen sowie die Themen zum Slogan „mitdenken und mitwirken“ zu informieren gibt es am Samstag, 16. September von 9.15 – 12.00 Uhr vor dem Coop Würenlos.