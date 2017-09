Info-Abend am 25. Oktober 2017, 19-21 Uhr im Mehrzweckraum Rudolfstetten



Die IG ÄlterWerdenInRudolfstetten organisiert einen Info-Abend für die Einwohnerinnen und Einwohner von Rudolfstetten-Friedlisberg.

Welche Wohnangebote, Visionen und Kommissionen gibt es? Wie ist die Situation der Stiftung Alterssiedlung, welche vor 35 Jahren gegründet wurde? Was sind Vorgaben und Ziele bezüglich Mehrgenerationen-Wohnen in der zukünftigen Überbauung auf Areal Isleren?

Am Podiumstisch nehmen u.a. Gemeindeammann Josef Brem,

die Gemeinderäte Reto Bissig und Sascha Käppeli teil.

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen. Kontakt: aelterwerdeninrudolfstetten@gmail.com