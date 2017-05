Home Instead Seniorenbetreuung neu von Krankenkassen anerkannt

Älteren Menschen einen würdevollen Lebensabend im eigenen Zuhause zu ermöglichen, das ist das Ziel von Home Instead Seniorenbetreuung. Dem Unternehmen steht dafür ein flexibles Dienstleistungsangebot zur Verfügung, das ganz individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden kann. Die neue Bewilligung als krankenkassenanerkannte Institution bringt den Kunden nun weitere entscheidende Vorteile.

Kosten durch Krankenkassen gedeckt

Die Betreuung von Senioren im eigenen Zuhause ist immer auch mit finanziellen Belastungen verbunden. Die neue Bewilligung unserer Geschäftsstelle bedeutet, dass die umfangreichen Voraussetzungen und Qualitätskriterien erfüllt werden, welche Krankenkassen von professionellen Dienstleistern in der Seniorenbetreuung fordern. Home Instead wird neu von den Krankenkassen anerkannt! Dies hat den Vorteil, dass Kosten für krankenkassenpflichtige Leistungen mit den Krankenkassen abgerechnet werden können. Zudem erhalten die Kunden einen Teil der zusätzlichen Kosten durch die eigene Krankenkasse rückerstattet, wenn sie bei ihrer Krankenversicherung über eine spezielle Zusatzversicherung, für z.B. Haushaltshilfen, verfügen. Ob dies der Fall ist, ist auf der Krankenkassenpolice ersichtlich.

Hoher Qualitätsanspruch

Als krankenkassenanerkanntes Unternehmen ist Home Instead bestrebt, sein hohes Betreuungslevel durch ein umfangreiches Qualitätsmanagement-System langfristig abzusichern. Regelmässige Kontrollen durch die Kantone ergänzen die strenge Qualitätsüberwachung. Die Betreuungskräfte sind gut geschult und werden weder durch Zeitdruck noch durch vorgegebene Zeitraster bei ihrer Arbeit eingeschränkt. So will es die Philosophie von Home Instead.

Keine Konkurrenz zu Spitex, sondern ergänzend

Home Instead wird sich jedoch auch weiterhin auf die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren konzentrieren und nur Aufgaben der einfachen Grundpflege übernehmen. Die Zusammenarbeit mit der Spitex, welche komplexere Kunden und die gesamte Behandlungspflege übernimmt, klappt bestens - sehr zum Wohle des gemeinsamen Kunden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. 043 422 60 00

Home Instead Seniorenbetreuung Aargau-Ost

www.homeinstead.ch/aargau-ost