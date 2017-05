Als ich heute um 13:03 von der Bushaltestelle nahe beim Pronto Pizza aus der 23 ausgestiegen bin machte ich mich auf den Weg zu meinem Vater.Als ich die Strasse neben dem Britania Pub entlang lief entdeckte ich 15-20 Bienen die um die Blumen herumschwirrten.Hwei Bienen reichen aus um mich in Angst zu versetzen also geriet ich bei diesen 20 in Panik und rannte auf die Kreuzung zu doch als ich das tat musste ich feststellen dass es immer mehr und mehr Bienen wurden die mich umgaben.Ich muss offen sagen das ich in meinem Leben noch nie so Angst hatte wie in diesem Moment.Es mag übertrieben klingen aber ich befürchtete dass dies mein Ende wäre,also begann ich zu schreien und rannte so schnell ich konnte weg.Da rief mir auch schon mein Vater der den Schrei hörte aus dem Fenster zu und kam zu mir runte als er mich durch den Schwarm bestehend aus etwa 100-200 Bienen führen wollte.Aber ich hatte Angst und rührte mich nicht...Doch da kam meine Rettung:Der Mann der Metzgerin hatte michnetter weise mit dem Auto über die Strasse gebracht.Ich bin diesem immer noch sehr dankbar und muss noch hinzufügen dass ich wahrscheindlich die Angst von bienen nie überwinden werde.