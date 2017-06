Unter der Leitung von Monika Eggenschwiler erspielte sich die Junior Brass Aedermannsdorf in der Kategorie Brass Band Mittelstufe den ersten Platz. Sie erreichte 55 Punkte von 60 möglichen.

Mit 90.5 von 100 möglichen Punkten erkämpfte sich die Junior Brass auch den ersten Rang in der Parademusik.

Es war ein Genuss zuzuhören und zu sehen mit welchem Elan und Spielfreude die Junior Brass aufspielte.

Zu dieser super Leistung möchten wir der Junior Brass Aedermannsdorf unter der Leitung Monika Eggenschwiler recht herzlich gratulieren.

Beide Formationen, die Junior Brass wie auch MG Konkordia Aedermannsdorf können am 22. Juni 2017 an der Marschmusikparade in Solothurn bewundert werden.

Die Fan-Gruppe Aedermannsdorf