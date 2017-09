Neblig und trüb war es als sich 35 Oldtimerfreunde von Rupperswil und Schafisheim mit ihren 18 Oldtimern am 17. September um 9 Uhr beim Bahnhof in Rupperswil zur Herbstausfahrt trafen. In stattlicher Kolonne wurde zuerst über Wildegg, Dottikon, Gnadental, Oberrohrdorf hinauf zum Rüsler gefahren. Geplant war den Kaffee auf der schönen Terrasse mit Ausblick auf das Limmattal zu geniessen, doch der Nebel verhinderte dies. Nach intensiven Gesprächen in der gemütlichen Gaststube wurde die Fahrt dann fortgesetzt via Neuenhof, Baden, Freienwil, Lengnau und Würenlingen. Bei aufkommender Sonne wurde das Ziel das Restaurant Steinenbüel ob Siggental erreicht.

Mit dieser Ausfahrt und dem Mitwirken an dem vor zwei Wochen durchgeführten Oldtimertreffen in Schafisheim geht ein eindrückliches Jahr langsam dem Ende entgegen.

Walter Richner