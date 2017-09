Die Anschaffungspreise der neuen, hochwertigen Smartphones grenzen nicht selten an die 1000 Euro-Grenze. Es handelt sich um Beträge, für die die Kunden eine nicht unerhebliche Zeit Rücklagen bilden müssen, um sich die neue Technik zum Erscheinungstermin der neuen Smartphone-Generationen anschaffen zu können.



Viele der Kunden, die ein neues, hochwertiges Smartphone erwerben, schließen im Zuge des Smartphone-Kaufs eine entsprechende Versicherung ab, die die Hard- und Software des neuen Gerätes auch über die Garantie hinaus zuverlässig absichern soll. Doch lohnt sich eine Versicherung gegen Hardwaredefekte und Display Schäden wirklich? Die Policen der Versicherung erhöhen die Aufwendungen, die für das Smartphone anfallen, erheblich. Im Falle eines physischen Schadens gibt es in Bremen und vielen anderen deutschen Groß- und Kleinstädten bereits Drittanbieter für Smartphone Reparaturen, die das Smartphone zu erstaunlich günstigen Konditonen wieder in Stand setzen. Dabei können heute beinah alle typischen Schäden und Defekte in kürzester Zeit behoben werden.





Handy in Bremen reparieren lassen – schnelle Reparatur mit zertifizierten Hardwarekomponenten



Wer in Bremen auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, sein Smartphone schnell, preisgünstig und von professioneller Hand reparieren zu lassen, der kann auf Drittanbieter wie zum Beispiel http://handy-reparatur-bremen.de zurückgreifen. Es handelt sich um einen Dienstleister, der alle denkbaren Smartphone Hardware Schäden binnen kürzester Zeit und zu erstaunlich günstigen Konditionen zu reparieren im Stande ist. Im Rahmen der Reparatur kommen natürlich ausschließlich zertifizierte Original-Ersatzteile zum Einsatz, die gewährleisten, dass das reparierte Smartphone einem neuwertigen Gerät gleicht. Lassen Sie sich individuell beraten!





Handy in Bremen reparieren lassen – Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen



Das Einsenden eines Handys aufgrund eines Hardware Schadens ist eine nervenaufreibende Angelegenheit: Die Hersteller berechnen hohe Preise für den Austausch einzelner Hardware Komponenten. Hinzu kommt eine Wartezeit, die sich in vielen Fällen über mehrere Wochen erstrecken kann, bis das reparierte Smartphone wieder in den Händen seines Besitzers ist.



Wer einen qualifizierten und zertifizierten Drittanbieter für Smartphone Reparaturen in Anspruch nimmt, kann sich diese Unannehmlichkeiten ersparen: Die Geräte werden binnen kürzester Zeit repariert, indem defekte Komponenten durch die ausgebildeten Techniker mit Hilfe von Spezialwerkzeug ausgetauscht werden. So ist es für den Kunden problemlos möglich, das Smartphone in Stand setzen zu lassen, ohne mehrere Tage oder gar Wochen unerreichbar sein.



Weitere Vorteile einer Handy Reparatur in Bremen bei http://handy-reparatur-bremen.de sind die folgenden:



- kostengünstige Reparatur nach individuellem Bedarf

- schnelle Abwicklung des Reparaturauftrags

- Beratung basierend auf einer Begutachtung des Schadens

- Kunde muss das Gerät nicht einschicken und bleibt erreichbar.