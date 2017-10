Am 21. Oktober trafen sich dich Elitesporter/innen im Hallenradsport, die Kunstradfahrer/innen und Radballer der Schweiz im toggenburgerischen Lichtensteig.

Zum ersten Mal vom ATB Windisch-Brugg und Umgebung war Sebastian Koch dabei. Die Konkurrenz im Herren Kunstradsport ist nicht gross, doch die persönliche Bestleistung ist bei jedem Wettkampf das erste Ziel jedes Sportlers und so war nach einer Wettkampfsaison in der sich S. Koch jedes Mal verbesserte hatte, die Erwartungen gross, im letzten Wettkampf der Saison die bisherigen Resultate zu toppen. Doch leider musste er bereits in der ersten Übung einen Sturz hinnehmen, den ihm die Konzentration für die nachfolgenden Übungen nahm. Weitere „sichere“ Übungen wurden nur mit viel Kraft Aufwendungen gezeigt was zu vielen Abzügen führte. Mit so viel Unsicherheit zu Beginn der Kür war es nur eine Folge, dass die schwierigen Übungen Sattelstand und Kehrlenkerstand gar mit einem Sturz endeten. Ein bitteres Lehrstück für S. Koch an seiner ersten Elite SM. Als Jahreshöhepunkt steht nun noch die Weltmeisterschaft im Hallenradsport in Dornbirn (AT) vom 24. – 26.11.17 an. Die gekürten Hallenradsport Schweizer Meister aus Altdorf (Radball), Sirnach, Löhningen, Uzwil und Wülflingen (alle Kunstradsport) können alle um Podestplätze fahren oder gar um den Weltmeistertitel.