Unter dem Motto «es isch eso» besammelten sich am 26. August 16 Mitglieder der Gymnastikgruppe beim Bahnhof Biberist Ost. Das traditionelle Sommerwochenende mit einer Wanderung stand bevor. Mit der Bahn fuhren wir bis Reichenbach im Kandertal wo wir ins Postauto umstiegen. Mit einer eindrücklichen Fahrt auf der steilsten Postautostrecke von ganz Europa erreichten wir unser Ziel, die Griesalp. Nach einem kurzen Kaffeehalt ging es weiter und wir nahmen den Fussweg zur Naturfreundehütte Gorneren auf 1500 Meter in Angriff, wo uns das Hüttenpaar Margreth und Heinz Steiger erwartete. Mit einem delikaten Plättli stärkten wir uns, um die Rundwanderung über den Bundsteg unter unsere Füsse zu nehmen. Wir genossen die wunderschöne Aussicht auf die Schneeberge, den Weg durch die grünen Alpwiesen und durch die kühlen Tannenwälder. Einige von uns wagten sich sogar auf die längere Tour über die Baumgrenze und wurden mit einem fantastischen Blick auf die Blüemlisalp und das Kiental belohnt. Am Abend genossen wir hungrig das feine Abendessen und pflegten noch etwas die Geselligkeit bis wir müde ins Bett fielen. Nach einem bodenständigen Frühstück ging es retour auf die Griesalp und mit dem Postauto wieder die spektakuläre Fahrt retour ins Tal. Die Wasserfälle an der Strecke und die steile enge Strasse boten uns einige Höhepunkte und auch kribbelige Erlebnisse. Unser Chauffeur unterhielt uns während der Extrafahrt mit lustigen Sprüchen und Erzählungen und die Fahrt nach Aeschiried verlief wie im Fluge. Bei Sonnenschein und einzigartigem Ausblick auf den Thunersee nahmen wir die heutige Strecke bis Faulensee gemütlich unter unsere Wanderschuhe. Unterwegs gab es sogar noch einen Überraschungsapéro und wir danken den Spendern für die Erfrischung. Direkt am Thunersee im Restaurant Seeblick wurden wir mit einem Fitnessteller verwöhnt und konnten wieder Energie tanken für die weitere Etappe. Obwohl die Strecke von Faulensee nach Spiez entlang dem See eher ein gemütlicher Spaziergang war. Bei einer schönen Schifffahrt auf dem Vordeck und mit Blick auf den Niesen in der Abendsonne, erreichten wir unser nächstes Ziel Thun. Mit der Bahn ging es dann wieder retour nach Biberist. Wir haben viel gelacht, gesungen und geschwitzt «es isch eso». Und nun turnen wir fleissig am Montagabend in der Mühlematt-Turnhalle und freuen uns auf den nächsten Ausflug unseres Vereins. Skiweekend 2018.



Gymnastikgruppe Biberist, Lisbeth Christen (Leitung) und Jeannine David (Kasse)