Gut besuchte 69. GV vom FC Frenkendorf

Der Präsident Martin Häfelfinger begrüsste am Donnerstag, den 17. August 2017, um 19.45 Uhr, recht herzlich im Clubhaus Kittler die zahlreich erschienenen Club-Mitglieder. Ein Fussballclub wie der FC Frenkendorf, der nächstes Jahr 70 Jahre alt wird, der kann als Amateurverein stolz sein, dass man total 21 Mannschaften hat. Davon 4 Erwachsene und 17 Junioren Mannschaften, so auch eine Mädchen Mannschaft. Erfreulich auch die Mitglieder. 2016: 295 Mitglieder und 2017: 356 Mitglieder, also eine Zunahme von + 61. Mit anderen Worten braucht es auch viele, die hier mitwirken. Also wie eine kleine Firma ist so ein Verein zu führen. Der Präsident dankte auch allen Mitwirkenden in seinem Jahresbericht recht herzlich. So auch den scheidenden Finanzchef Jérôme Egger. Dann lagen die Berichte der Spielkommission, der Senioren und auch der Juniorenkommission auf. Die Jahresrechnung wie auch der Revisorenbericht wurden von den Anwesenden mit Applaus bestätigt. Und es gab im Vorstand zwei Änderungen. Neu der Finanzchef Nebojsa Kolahovic, der J. Egger ablöste. Dann auch ein neuer Sportchef, Ivan Palesko. Einfach nur dies, dass die Verantwortlichen im Verein dankbar sind, dass es einen Supporterverein gibt, dann auch viele Sponsoren. Und man hat auch einen Kunstrasen, was man den beiden Gemeinden Frenkendorf und Füllinsdorf verdankt. Ohne deren Mithilfe wäre so etwas nicht möglich gewesen. Und vielleicht als Schlussbetrachtung, Fussball ist beim FC Frenkendorf einfach dies, dass man sich bemüht erfolgreich zu sein. Geht es jedoch einmal in die Hosen, dann strengt man sich halt beim nächsten Spiel wieder an um siegreich zu sein.