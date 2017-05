Letzten Freitag besuchten die Grünen Bucheggberg Wasseramt die Firma Megasol in Deitingen. In einer spannenden Führung wurden die Entstehungsprozesse für Solarzellen gezeigt und wie eine kleine Firma innovativ im globalen Markt führend sein kann. Besonders beeindruckt war die Gruppe von rund zwanzig Personen von der neusten Technologie: Solarzellen für die Gebäudehüllen, optisch ansprechend und in verschiedenen Farben. Alle Anwesenden waren überzeugt, dass dies ein zukunftsweisender Weg ist.

In der anschliessenden Mitgliederversammlung wurde noch einmal der erfolgreiche Wahlkampf für den Kantonsrat mit Doris Häfliger und den gewonnen Regierungsratssitz mit Brigit Wyss gefeiert. Mit gespannter Erwartung wurden die bevorstehenden Gemeinderatswahlen besprochen, standen doch in drei Gemeinden Grüne Vertreter auf den Gemeinderatslisten. Der Vorstand wurde einstimmig wieder gewählt.