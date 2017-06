Am Samstag 24. Juni 2017 anlässlich des Jugendfestes führten ca. 60 Kinder das Musical „Unter Wasser“ von Susanne und Jörg Hilbert in der Kapuzinerkirche in Rheinfelden auf.

Einstudiert wurde es von Illianna Garnier und Rachel Heymans, Blockflötenlehrerinnen der Musikschule Rheinfelden/Kaiseraugst, von Marianne Grosjean, Musik und Bewegung, Robersten und Verena Michel, Blockflötenprojekt Robersten.

Alle freuten sich sehr und waren gespannt, nach langer intensiver Vorbereitung, dem Publikum ihr Können zeigen zu dürfen. Bei tropischen Temperaturen in der überfüllten Kirche (wow! So viele interessierte Menschen!!!) fiel es nicht leicht, die Konzentration zu bewahren, doch die Motivation und Spiel- und Singfreude der

Kinder war echt spürbar!

Nach einem langanhaltenden Applaus verabschiedeten sie sich mit der musikalischen Zugabe „Der Einsiedlerkrebs“.