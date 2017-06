Nein, Zeiningen hat keine neuen Verkehrswege erschlossen und braucht daher vorläufig auch keinen Bahnhof. Aber der Empfang, den die Dorfvereine und die Dorfbevölkerung dem vom Aargauer Kantonalturnfest in Muri zurückgekehrten Turnverein, der Jugendriege und der Männerriege bereitet haben, war überwältigend.

Es ist Tradition, dass den Vereinen, die von einem kantonalen oder eidgenössischen Fest zurückkehren, von den übrigen Dorfvereinen – allen voran natürlich die Musikgesellschaft - und der Dorfbevölkerung ein festlicher Empfang bereitet wird. Während der Turnverein direkt vom Turnfest in Muri nach Zeiningen reiste, liegt der Turnfest-Wettkampf der Jugendriegler und der Männerriege schon eine mehr als eine Woche zurück.

Obwohl der Empfang aus organisatorischen Gründen für einmal auf den frühen Sonntag-Nachmittag angesetzt wurde, war der Publikumsaufmarsch gross. Angeführt von den verschiedenen Vereinsfahnen und den Hornträgern, gefolgt von der Musikgesellschaft, den verschiedenen Vereinsdelegationen und der Dorfbevölkerung marschierte der ganze Tross im Marsch-Schritt vom Postplatz in Richtung Sportanlagen Brugglismatt. Dort versammelten sich die Fahnenträger zum Fahnen-Gruss, was von der Musikgesellschaft passend musikalisch und rhytmisch untermalt wurde.

Daraufhin begrüsste Patrick Freiermuth, Präsident des Turnvereins, die mitmarschierte Menge sowie das Publikum auf dem Sportplatz vor Ort. Nach der Grussbotschaft der Gemeinde, überbracht durch Peter Frick, Gemeinderat und Mitglied der Männerriege, wurde das "Grill-Büffet" eröffnet. Der erste Bier-Container wurde in verdankenswerter Weise durch die Einwohnergemeinde gesponsert.

Anschliessend informierten die jeweiligen Riegen-Verantwortlichen über die Geschehnisse und die am Kantonal-Turnfest erreichten Resultate.

Nicht nur das herrliche Wetter hat seinen Beitrag geleistet, dass viele Anwesende bis in die Abendstunden auf der Brugglismatt verweilten. Vielmehr war es die Pensionierten-Gruppe der Männerriege, welche für eine tadellose Bewirtung sorgten und die Anwesenden verwöhnte. Herzlichen Dank für die Organisation! Ein grosses Merci geht natürlich auch an alle Dorfvereine und die Dorfbevölkerung für den tollen Empfang und die Wertschätzung gegenüber den turnenden Vereinen und an die Einwohnergemeinde Zeiningen.

Männerriege Zeiningen / Martin Rippstein