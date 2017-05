Am Samsatg, 20. Mai 2017 feiert das Ehepaar Yvonne und Thomas Anderegg an der Hüslimattstrasse 6 in Brugg nach 50 Ehejahren ihre goldene Hochzeit.

Die Sonnenbergler aus Remigen und die Märkiwegler aus Brugg gratulieren recht herzlich und wünschen noch viele schöne gemeinsame Jahre, Gesundheit und alles Gute.