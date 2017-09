Am 09. September 2017 feiert unsere Einwohnerin, Elsa Soland-Müller, ihren 95. Geburtstag.

Elsa Soland ist in Rohr aufgewachsen und hat ihren Mann Ernst während ihrer Haushaltslehre in Menziken kennen und lieben gelernt. Das Familienglück perfekt gemacht haben die zwei Kinder Rolf und Heidi. Elsa Soland stand 32 Jahre im Dienste der Schule Menziken und war bei Lehrer- und Schülerschaft immer gern gesehen. Nach ihrer Pensionierung war Elsa Soland rund zwölf Jahre als Aushilfe bei den Menziker Abwarten und im Verkehrsschulhaus St. Gallen für ihren Sohn Rolf aktiv. Mit ihrer aufgestellten Art und ihrem grossen Wissen war Elsa Soland auch nach der Pensionierung immer noch sehr gefragt. Ihr Humor hat auch im Verlauf der 95 Jahre nichts an seiner Herzlichkeit verloren. Elsa Soland erlebte jedoch auch die Schattenseiten des Lebens. Besonders hart traf es sie, als sie nach dem Tod ihres Ehemannes auch noch ihren Sohn verlor. Die unternehmungslustige Optimistin verkraftete jedoch auch diese beiden Schicksalsschläge. Oft war Elsa Soland auf Reisen, so z.B. in Spanien, Italien, Holland, Ungarn, Ex-Jugoslawien und Lappland. Im Jahr 1989 nahm sie sogar am Carneval in Rio de Janeiro teil.

In den letzten Jahren hat es Elsa Soland nun etwas ruhiger angehen lassen und ist nicht mehr ganz so viel unterwegs. Lieber hegt und pflegt sie ihren prächtigen Blumengarten. Die Frohnatur Elsa Soland ist dankbar, dass es ihr mit ihren 95 Jahren noch so gut geht und sie in ihrer Wohnung leben und ihren Haushalt immer noch ganz alleine bestreiten kann. Das Alter macht sich zwar allmählich bemerkbar, die entsprechenden „Altersbräschteli“ vermögen Elsa Soland und ihrer Zufriedenheit jedoch nichts anzuhaben. Der Fernseher ist der beste Freund von Elsa Soland. Gerne geht sie auch ins Café Fischer zum „Pläuderle“. Elsa Soland schwört auf ihr Lieblingsgetränk, den Schoggi-Drink aus der Migros. Sie bezeichnet den Drink als ihren Jungbrunnen, ohne den nichts läuft. Natürlich darf dabei auch das obligate „Röhrli“ nicht fehlen.

Gemeinsam mit ihrer Tochter Heidi feiert Elsa Soland ihren 95. Geburtstag. Heidi Soland wünscht Elsa Soland von Herzen alles Liebe und Gute im neuen Lebensjahr. Auch der Gemeinderat Menziken schickt der Jubilarin die besten Grüsse und Wünsche.