Am Donnerstag, 17. August 2017 kann Frieda Schwammberger-Wey an der Mitteldorfstrasse 11 in Dintikon ihren 95. Geburtstag feiern.

Frieda Schwammberger wohnt seit Oktober 2008 zusammen mit Ihrer Tochter in Dintikon. Sie geniesst die Gesellschaft anderer Menschen sehr und liest gerne hie und da ein Buch. Ausserdem ist sie sehr am täglichen Geschehen interessiert und hält sich auf dem Laufenden. Vor allem Sportsendungen sieht sie sehr gerne. Gesundheitlich geht es Frieda Schwammberger gut. Trotz des hohen Alters ist sie noch mobil und kommt in der Wohngemeinschaft mit ihrer Tochter und deren Lebenspartner sehr selbständig zurecht.

Die Tochter und deren Partner sowie die Behörde und die Einwohner von Dintikon gratulieren der Jubilarin recht herzlich zum Geburtstag und wünschen ihr für die Zukunft vor allem Gesundheit und noch viele zufriedene und glückliche Stunden.