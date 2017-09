Am Sonntag, 24. September 2017 kann Elsbeth Humbel-Frey an der Langelenstrasse 49 in Dintikon ihren 80zigsten Geburtstag feiern. Elsbeth Humbel ist trotz ihrer gesundheitlichen Probleme ein aufgestellter und fröhlicher Mensch. Sie ist ein richtiges Stehaufmännchen. Fremde Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags nimmt sie nur ungerne in Anspruch und fährt mit Bus und Zug meist alleine zu den Untersuchungsterminen im Spital, streng nach dem Motto: Selbst ist die Frau!

Die beiden Töchter mit den beiden Enkelkindern sowie die Behörde und die Einwohner von Dintikon gratulieren der Jubilarin von ganzem Herzen und wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und Gute. Ausserdem mögen ihr für die Zukunft etwas weniger Schmerzen beschert sein!