Am Freitag, 1. September kann Herr Rudolf Bruder an der Egliswilerstr. 44 in Seengen seinen 80. Geburtstag feiern.

Glücklich ist er, wenn er seine Bäume und den Garten pflegen kann. Sein grosses Hobby ist nach wie vor die Blasmusik. Seit 64 Jahren ist er aktives Mitglied bei der Musikgesellschaft. Gerne erinnert er sich an die Zeiten, als er mit der „La Paloma“ an vielen Unterhaltungen und Hochzeiten zum Tanz aufspielte. Viel Freude bereiten ihm auch seine Familie und besonders seine Enkelkinder.

Die Familie, Freunde und Bekannte gratulieren dem Jubilaren von Herzen und wünschen ihm alles Gute, vor allem aber gute Gesundheit.