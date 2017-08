Am Mittwoch, 23. August 2017 kann Paul Meier am Eichbergweg 19 in Dintikon seinen 80. Geburtstag feiern. Zusammen mit der Familie und Freunden begeht er dieses Fest in der Waldhütte in Othmarsingen.

Die grosse Leidenschaft von Paul ist nach wie vor die Landwirtschaft. Er hilft auf dem Betrieb des Sohnes sehr gerne und auch sehr viel mit. Von Zeit zu Zeit nimmt er sich eine kleine Auszeit und macht zusammen mit seiner Partnerin "es Räisli". Ausserdem ist er nach wie vor begeistertes Mitglied der Männerriege Dintikon.

Die Partnerin Rosmarie sowie die 5 Kinder und die 12 Enkelkinder mit Familien sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren dem Jubilaren von Herzen zum Geburtstag und wünschen ihm für die Zukunft alles Liebe und Gute und weiterhin viel Gesundheit.