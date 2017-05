Im Rahmen der jährlichen Gewerbebesuche bot sich dem Gemeinderat die Möglichkeit, mehr über die Firma Hubmann & Partner AG zu erfahren und sich einen Blick hinter die Kulissen zu verschaffen.

Mit offenen Armen wurde der Gemeinderat von Inhaber Fritz Hubmann und dem zukünftigen Geschäftsführer (ab 2019) Stefan Hess im Firmengebäude in der Obermatten empfangen.

Die Firma wurde am 1. April 1984 gegründet und kann somit in diesem Jahr auf 33 erfolgreiche Firmenjahre zurückblicken. Gestartet mit Arbeiten zu Steildächern entwickelte die Firma ihre Dienstleistungen stetig weiter und beschäftigt heute 14 Mitarbeiter. „Mittlerweile können wir unseren Kunden eine kompetente Beratung, Planung und Ausführung von Steil- und Flachdacharbeiten, Gerüstbau, Spenglerarbeiten und hinterlüftete Fassaden anbieten“, so Inhaber Fritz Hubmann.

Als Spezialist für Flach- und Steildacharbeiten und hinterlüftete Fassaden für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Neubauten und Sanierungen sowie öffentliche und gewerbliche Bauten ist die Hubmann & Partner AG hauptsächlich im regionalen Umfeld tätig. Geschäftsinhaber Fritz Hubmann fügt hinzu, dass die Firma ihren Kunden auch in Fragen zur Installation und Nutzung von Solar- und Photovoltaikanlagen wie auch Abklärungen für kantonale Förderbeiträge von Sanierungen gerne beratend zur Seite steht.

Der Gemeinderat ist erfreut, solch gefestigte und erfolgreiche Unternehmen in Kölliken beheimatet zu wissen. Gemeindeammann Fredy Gut dankte den Herren Hubmann und Hess für die Informationen über die Firma sowie den Blick hinter die Kulissen und wünscht für die Zukunft weiterhin viel Elan, Kraft und Erfolg.