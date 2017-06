Die diesjährige Generalversammlung der SVP Bezirk Lenzburg fand in Staufen, in der MOSTI von Pascal und Barbara Furer, statt. Der Parteipräsident Rolf Jäggi durfte über 50 „Fraue und Manne“ herzlich begrüssen. Neben den ordentlichen Geschäften waren auch die Gesamterneuerungswahlen des Vorstandes auf der Traktandenliste. Der Tagespräsident und „alt“ Grossrat Hans Dössegger führte die Erneuerungswahlen auf professionelle Art und Weise durch. Neben den Bisherigen, wurden neu Jacqueline Felder (Boniswil) und Michelle Rütti-Kummli (Meisterschwanden) in den Vorstand gewählt. Nach 15 Jahren im Bezirksvorstand hat Fränzi Meier-Lindemann (Seengen) ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie wurde für ihr langjähriges Engagement in der Partei mit einem grossen Dank und einem herzlichen Applaus sowie einem Geschenk verabschiedet. Auch „alt“ Grossrat Hans Dössegger (Seon), wurde für sein unermüdliches politisches Engagement während 16 Jahren im Grossen Rat unter grossem Applaus herzlich gedankt und ein Geschenk überreicht.

Zusammensetzung des Vorstandes der SVP Bezirk Lenzburg: Rolf Jäggi, Präsident (Egliswil), Pascal Furer (Staufen), Alois Huber (Möriken-Wildegg), Oliver Flury (Lenzburg), Jacqueline Felder (Boniswil), Michelle Rütti-Kummli (Meisterschwanden).