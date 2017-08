Mit Daniel Marti, 29 Jahre jung, Elektromonteur, Kompanie-Kommandant, stellt sich ein neuer Kandidat nebst den bisherigen Gemeinderäten am 24.9.2017 in Rupperswil zur Wahl.

Die Stimmberechtigten können durch seine Kandidatur auswählen.

Marti ist bereit, Verantwortung für Rupperswil zu übernehmen.

Seine Erfahrungen als Vorstandsmitglied des Freien Schiessvereins, als Hauptmann im Militär, als ehemaliges Mitglied der KFOR Schutztruppen mit Auslandeinsätzen, als Berufsmann und junger Einwohner will er in den Gemeinderat einbringen.

Die Zusammenarbeit unter den Generationen ist ihm wichtig. Er will Jung und Alt ansprechen und sie für ein aktives Dorfleben und für nachhaltige Lösungen gewinnen.

Er ist als begeisterter Freizeitsportler viel in der Natur unterwegs. Ein breites Sportangebot und zeitgemässe Sportanlagen sind ihm ein Anliegen.

Als Gemeinderat will er Junge zur Mitwirkung in Kommissionen animieren und sie für die Dorfpolitik gewinnen, damit Rupperswil auch in Zukunft auf interessierte und engagierte Kommissionsmitglieder und Gemeinderäte zählen kann.

Daniel Marti stellt sich am 6. September 2017 ab 19.30 Uhr im Schützenhaus Rupperswil der Bevölkerung vor.

Weitere Informationen zur Kandidatur: www.daniel-marti.ch