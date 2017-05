Als hätten wir es vorausgeahnt, aber eines der Werke des Lagerorchesters war ein Medley aus dem berühmten Film «FROZEN». Kaum am Ostermontag im Lager angekommen begann es zu schneien, drei Tage lang, und die Temperaturen sanken auf zehn Grad minus. Nichtsdestotrotz war die Stimmung unter den 44 Lagerteilnehmern und 8 Musiklehrern ausgezeichnet, nicht zuletzt auch wegen der hervorragenden Küche. Neben dem Lagerorchester wurde täglich mehrmals in verschiedenen Ensembles geprobt, von der Keyboardband, über die Jazzcombo und dem Streichorchester bis zu den Bläserensembles. Der Musikmorgen begann jedoch mit Chorgesang. Nach dem Einsingen wurden dreistimmige Lieder, aber auch aktuelle Hits mit Playbacks gesungen. Gesungen wurde aber auch abends. Zur Begleitung der Lehrerband konnten alle Singfreudigen ihre Lieblingslieder aus dem Oberstufensingbuch wünschen. Andere vergnügten sich beim Tischtennis oder dem Töggelikasten. Höchste Konzentration war jeweils im Gesamtorchester gefragt. Alle waren involviert, vom Kontrabass über die Blasinstrumente bis zum Schwyzerörgeli. Sowohl FROZEN wie auch ein Medley aus STAR WARS mussten durch den Ortchesterleiter Robert Walker ausgewogen instrumentiert und eingeübt werden. Am Freitagabend fand dann endlich das Abschlusskonzert im Lagerhaus statt. Da sich die verschiedenen Ensembles unter der Woche nicht begegneten, war es spannend zu hören, was in dieser kurzen Zeit erreicht wurde. Leider mussten wir am Samstagmorgen putzen und packen und uns aus dem inzwischen wieder aufgetauten Valbella verabschieden. Wir freuen uns aber auf unser Konzert am Samstag, 6. Mai um 17:00h in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick, in welchem wir noch einmal alle unsere Lager Highlights musikalisch aufleben lassen können. Das Detailprogramm sowie Impressionen zum Lager sind unter www.musikschulefrick.ch zu finden.