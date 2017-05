Frühlingswanderung des MTV Männerturnverein Derendingen

Markus: Weisch Du wo s’Löchlibad isch? Manfred: Nei, werum. Markus: Jo weisch mir chönnte üsi Früehligswanderig mit em Männertrunverein dört häre mache. Manfred: Das isch e gueti Idee und ig nime a, dass Du weisch wos düre geit. Markus: Jo aber mir gö gliech no genau go luege.

An einem schönen sonnigen Tag machten sich Markus und Manfred auf, das Löchlibad aufzusuchen.

Alles war so wie man sich das als Organisatoren vorstellt und so beschlossen die Beiden die Wanderer am 7. Mai 2017 dorthin zu führen.

Dann war es soweit, der 7. Mai kam pünktlich und dazu leider auch das schlechte Wetter.

Trotzdem, die Männertruner mit Partnerinnen, die Gönnerinnen und Gönner machten sich auf den Weg in’s Emmenthal. Einige mit dem Auto direkt zum Ziel, einge mit dem Auto nur zum Bahnhof Lützelflüh-Goldbach und der Rest mit dem Bus ab Derendingen und mit dem Zug ab Solothurn nach

Lützelflüh-Goldbach. Mit dem reservierten Postauto erreichten auch diese das Ziel Arni/Tanne. Die letzten Kilometer mussten wir aber trotz des leichten Regens zu Fuss zurücklegen, Nach einer kurzen Wanderung erreichten wir das in eine wunderschöne Emmenthaler-Landschaft eigebettete Löchlibad.

Umschlossen von saftigen Weiden und einem schönen Wald liegt das heimelig Gasthaus und wartet auf die hungrigen Wanderer und Gäste. Von der freundlichen Wirtin und dem Personal wurden wir verwöhnt mit einem sehr guten Essen, feinem Wein und süssem Dessert. Vom Esstisch aus, sah man auch Rehe auf den Weiden äsen und unter den Wolken kreisten die Greifvögel, Ausschau haltend nach ihrem Mittagessen. Leider kam viel zu schnell die Zeit zum Aufbruch und die fröhliche Schar machte sich auf den Heimweg. Natürlich wieder mit dem Auto, Postauto und Zug.

Drei besonders wanderfreudige Turner machten sich zu Fuss auf den Weg vom Löchlibad zurück nach Lutzelflüh-Goldbach. An schönen Bauernhäusern vorbei führte der Wanderweg die Drei zum Ziel. Auch eine in diesen Hügeln nicht vermutete Forellenzucht begeisterte die drei Wanderer.

Nach zwei Stunden erreichten sie den Bahnhof wo bereits der Zug einfuhr und die leicht müden aber zufriedenen Wanderer wieder nach Solothurn brachte.

Das Löchlibad ist wirklich ein lohnendes Ziel für eine Wanderung, sei es mit dem Verein oder auch mit der Familie.

Der Männertunverein freut sich bereits auf den nächsten Anlass, nämlich die Radwanderung vom28. Mai 2017 zusammen mit der Frauenturngruppe.

Danke an alle die dabei waren. Mit lieben Freunden und Kameraden einen Tag zu verbringen ist etwas ganz schönes und nur zu empfehlen.

Manfred: Markus, das isch würklich guet gsi, dass Du die Idee gha hesch. Markus: Jo und zäme hei mer das guet organisiert und i gloube aui sie zfriede hei gange und ig danke dir für’s Mithäufe.

Manfred: Jo weisch, mit Dir zäme isch das haut scho schön. Danke vüumou.

Manfred Strähl