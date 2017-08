Könnte Facebook die Demokratie verkaufen?

Das war das Sonntagsgespräch in der Sonntagszeitung. Mich interessierte dieses Thema, denn die Welt wie ich sie im Moment sehe, die macht mir und auch vielen anderen Angst. Z:B. Kann Facebook die Wahlen in Deutschland wie in der Schweizer beeinflussen? Die Antwort heisst, dass Facebook auch deutsche und Schweizer Kampagnenführer schult und somit das Netzwerk als politisches Werkzeug zu nutzen. Wir haben jetzt im Baselbiet eine Abstimmung, eine Politikerin und einen Politiker sehe ich im Facebook. Einen Mann, der Ständerat ist, dann eine Frau, die Nationalrätin ist. Auch die Wahlen vom Trump kommen vor. Nur dieser Satz, jeder denkt, dass Trump das Problem sei, nein er ist nur das Symptom von etwas, das viel grösser ist. America FIRST, das sollte als Antwort genügen. Und nur dies noch zur Arbeitslosenquote in Amerika, die wäre doch tief wie noch nie mit 4,8 Prozent. Das stimmt nicht lese ich. Bei rund 15 – 16 Prozent läge sie in Wirklichkeit. Kurz die Begründung: Viele Leute fallen in Amerika aus der Statistik und beziehen Invalidenversicherung. In Deutschland lese ich auch so etwas Ähnliches mit Hartz IV. Darum doch auch die Diskussion in der Schweiz von den JUSOS mit dem Grundlohn für alle. Es gibt anscheinend in Amerika sehr viele Drogenabhängige. Viele sind dann fähig den Arzt zu überzeugen, dass man ein Invalide sei. Jetzt haben wir bei uns in der Schweiz die Ersatzwahl in den Bundesrat. Wäre doch interessant für uns alle von diesen Kandidaten hier Antworten zu erhalten. Also nicht die Karriere stände im Vordergrund, nein wir Bürger und Bürgerinnen von dieser Eidgenossenschaft.