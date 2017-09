Dieses Jahr führte die zweitägige Turnfahrt des Frauenturnvereins Oberkulm auf die Aelggialp zum Mittelpunkt der Schweiz.

Die Wetterprognosen mit viel Regen am ersten Wandertag haben sich bewahrheitet. Als die Gruppe mit 11 Frauen von Sachseln aus mit einem Alpentaxi auf der Aelggialp auf 1640 m eintraf, fing es an zu regnen. So wurde die geplante Rundwanderung etwas abgekürzt. Zuerst besuchten sie den Mittelpunkt der Schweiz, der 1988 von der Schweizerischen Landestopografie vermessen wurde. Inmitten herrlicher Alpweiden des Aelggibodens umgeben von Bergen, liegt dieser ruhige Ort, abseits von Hektik und Verkehr. Ausgerüstet mit Regenbekleidung wanderte die Gruppe hinauf zum Sachsler Seefeld. Doch Nebel, Regen und Kälte machten sich bemerkbar. Die Gastfreundschaft auf der Seefeld Alp wurde sehr begrüsst, als man in die warme Küche eintreten durfte, um dort zu picknicken. Die Aelpler offerierten Kafi Schnaps und erzählten von ihrem Alpsommer. Bevor die gut gestärkten Frauen wieder retour aufs Aelggi wanderten, kauften alle Alpkäse, der dort produziert wird. Im Massenlager neben dem Berggasthaus wurde nun der Kachelofen eingeheizt, sodass die nassen Kleider trocknen konnten. Den restlichen Nachmittag verbrachten sie im warmen Gasthaus mit Spielen. Ein Höhepunkt war das Nachtessen mit vier Gängen. Kulinarische Köstlichkeiten und ein zuvorkommender Service rundeten den regnerischen Tag ab.

Am nächsten Morgen präsentierte sich die Aelggialp neblig und nass, jedoch regnete es nicht mehr. Nach dem Frühstück brachte das Alpentaxi die Gruppe zum Bahnhof Sachseln, um mit der Bahn auf den Brünig hinaufzufahren. Das Wetter wurde immer wärmer und sonniger. Auf dem alten Brünigweg, der auch Teil der Sbrinz-Route und des Jakobswegs ist, wanderten die Frauen hinunter nach Lungern. Der Weg führt durch urwüchsigen Wald, durch Hohlwege mit altem Mauerwerk und über in den Fels gehauenen Treppenstufen, die vermutlich auf die Römerzeit zurückgehen. Nachdem Lungern erreicht war, ging es weiter entlang dem linken Seeufer bis Kaiserstuhl. Im dortigen Restaurant löschten sie den Durst und stärkten sich für die Heimreise. Den Kaffee genossen sie im Bistrowagen der Brünigbahn. Bald erreichte die gutgelaunte Gruppe Luzern, via Bus Menziken und mit der WSB den Ausgangsort Oberkulm. So ging eine Turnfahrt zu Ende, die mit schönen und lustigen Anekdoten in Erinnerung bleiben wird.