FC Lausen 07 4. L. : FC Frenkendorf 4 L. 4 : 3

Mit dieser Niederlage in Lausen bleibt der FC Frenkendorf zwar weiterhin in der oberen Tabellenhälfte, jedoch die Meisterschaft ist damit im Moment in weite Ferne gerückt. Zu sagen ist dies, dass der FC Lausen 07 bis jetzt alle Spiele gewonnen hat und zu Recht Tabellenführer ist. Und trotzdem stirbt die Hoffnung zuletzt, es hat noch viele Spiele bis zum Ende der Meisterschaft im Jahre 2018. Jetzt hat man sich als FC Frenkendorf voll auf die zwei letzten Spiele zu konzentrieren. Am Samstag den 21.10.2017, um 19.00 Uhr auf dem Kittler, ist der FC Oberdorf zu Gast. Das letzte Spiel vom Jahr wäre dann auswärts gegen den NK Payde. Mit 8 Spielen ist der FC Frenkendorf mit 16 Punkten im Moment in der Tabelle „DRITTER“.